Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба РФ о ходе СВО

Президент России Владимир Путин посетил военный штаб в Ростове-на-Дону, где ему доложил о ходе спецоперации глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Сообщается, что Путин также провел беседу с руководством Министерства обороны. В конце совещания он попросил поприветствовать всех военачальников и пожелал им удачи. Это не первое посещение Путиным штаба: он регулярно бывает там, устраивает совещания и встречается с командирами.