Прямой эфир

Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба РФ о ходе СВО

20 октября 2023 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент России Владимир Путин посетил военный штаб в Ростове-на-Дону, где ему доложил о ходе спецоперации глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Сообщается, что Путин также провел беседу с руководством Министерства обороны. В конце совещания он попросил поприветствовать всех военачальников и пожелал им удачи. Это не первое посещение Путиным штаба: он регулярно бывает там, устраивает совещания и встречается с командирами.

# Международная политика # Владимир Путин # Валерий Герасимов # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Пассажирский самолет Boeing сел в Новосибирске с одним работающим двигателем
20 октября 2023 08:03

Пассажирский самолет Boeing сел в Новосибирске с одним работающим двигателем

США провели испытание на ядерном полигоне одновременно с выходом России из ДВЗЯИ
20 октября 2023 07:48

США провели испытание на ядерном полигоне одновременно с выходом России из ДВЗЯИ

В Вашингтоне прошёл фестиваль тюркских стран
20 октября 2023 07:04

В Вашингтоне прошёл фестиваль тюркских стран