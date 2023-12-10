Путин совершил визит на Ближний Восток. Какие перспективы в отношениях с ОАЭ и Саудовской Арвавией?

Госсекретать США как-то ждал аудиенцию с саудовским принцем всю ночь. А на этой неделе Эр-Рияд и вовсе отменил визит Мухаммеда бен Салмана в Лондон, на согласование ушли долгие месяцы. Но короне дали четко понять, что она не ко двору.

На неделе Владимир Путин совершил визиты в ОАЭ, Саудовскую Аравию, где его принимали однозначно лучше, чем тех же посланников Запада, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И Берлину на Ближнем Востоке оказали в свое время не совсем теплый прием, когда в Катаре забыли о визите президента Германии. В пустом самолете Штайнмайер ждал около получаса, когда его встретят. К этому все было готово, но официальные лица явно не спешили в аэропорт.

На фоне этого Запад, конечно, волнуется (хоть и пытается это скрыть), что Ближний Восток все больше отдаляется. Вот и недавно пришла новость, что страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти. Предложение поддержала и Саудовская Аравия. А нефть – это ключевой вопрос как для России, так и для Беларуси.

Расчеты в Союзном государстве ведутся в национальных валютах. Так что Минск заинтересован в сильном российском рубле, а на него влияет мировая цена на черное золото. И за счет хороших отношений с Эр-Риядом эту цену удается контролировать и договариваться об объемах добычи нефти.