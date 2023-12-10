Украинские дальнобойщики заблокировали движение легковых автомобилей на границе с Польшей

Украинские активисты устроили ответную акцию протеста на границе с Польшей. Дальнобойщики заблокировали движение легковых автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис на польско-украинских рубежах усугубляется. Переговоры не приносят результата. Блокада КПП продолжается с начала ноября. Число грузовиков в очереди составляет 3,5 тысячи. С 11 декабря к стачке присоединятся и водители Венгрии. Они, как и польские коллеги, требуют немедленно пересмотреть соглашение о льготах для Украины.