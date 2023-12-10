Москву заваливает снегом! Высота сугробов может побить очередной рекорд

Новости России. Сугробы в Москве могут побить очередной рекорд. Самый сильный снегопад ожидается в пятницу, 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты заявляют, что высота снежного покрова в российской столице за неделю заметно увеличится и местами достигнет полуметра. В таком случае показатели в 1,5 раза превысят рекорд 1919 года. Тогда максимальная высота сугробов составляла 33 сантиметра.