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Москву заваливает снегом! Высота сугробов может побить очередной рекорд

10 декабря 2023 14:36
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Новости России. Сугробы в Москве могут побить очередной рекорд. Самый сильный снегопад ожидается в пятницу, 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москву заваливает снегом! Высота сугробов может побить очередной рекорд-1

Специалисты заявляют, что высота снежного покрова в российской столице за неделю заметно увеличится и местами достигнет полуметра. В таком случае показатели в 1,5 раза превысят рекорд 1919 года. Тогда максимальная высота сугробов составляла 33 сантиметра.

# Погода # Фотофакт

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