Британский премьер Сунак на грани отставки. В его партии произошёл раскол

Новости Великобритании. Британский премьер на грани отставки. Риши Сунак может покинуть политическую арену. По крайней мере, этого хотели бы некоторые из его коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В партии премьера произошел раскол. 20 депутатов-консерваторов парламента подписали письма, адресованные Сунаку, с требованием оставить свой пост. Если таких заявлений наберется 50, вопрос будет вынесен на голосование. Основные претензии к премьеру лежат в финансовой плоскости. Не только жители, но и политики винят Сунака в экономических проблемах страны.