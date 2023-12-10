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Британский премьер Сунак на грани отставки. В его партии произошёл раскол

10 декабря 2023 14:37
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Новости Великобритании. Британский премьер на грани отставки. Риши Сунак может покинуть политическую арену. По крайней мере, этого хотели бы некоторые из его коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британский премьер Сунак на грани отставки. В его партии произошёл раскол-1

В партии премьера произошел раскол. 20 депутатов-консерваторов парламента подписали письма, адресованные Сунаку, с требованием оставить свой пост. Если таких заявлений наберется 50, вопрос будет вынесен на голосование. Основные претензии к премьеру лежат в финансовой плоскости. Не только жители, но и политики винят Сунака в экономических проблемах страны.

# Международная политика # Риши Сунак # Новости Великобритании # Фотофакт

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