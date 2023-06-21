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Два человека погибли при крушении вертолёта в Канаде

21 июня 2023 12:05
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Два человека погибли при крушении вертолета королевских ВВС в Канаде. По непонятным пока причинам машина рухнула в реку недалеко от военной базы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли при крушении вертолёта в Канаде-1

В момент ЧП на борту находились четыре человека, двоим удалось спастись, они сейчас находятся в госпитале. Премьер страны пообещал провести тщательное расследование катастрофы, но это будет трудно сделать, пока не будут осмотрены обломки вертолета, которые находятся на дне реки глубиной в несколько метров.

# Крушение вертолета # Новости Канады # Фотофакт

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