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Зеленский признал, что контрнаступление не соответствует ожиданиям

21 июня 2023 11:56
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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступательная операция ВСУ продвигается медленнее, чем хотелось бы. Об этом он заявил в интервью британским средствам массовой информации, пишет РИА Новости. 

Украинский лидер также сообщил, что вне зависимости от продвижения контрнаступления и его итогов Киев не пойдет на заморозку конфликта. 

Ранее в Кремле заявляли, что контрнаступательная операция ВСУ стартовала 4 июня сразу на нескольких направлениях. По информации Москвы, с того времени украинская армия не показала никакого успеха. Российские военные отбивают атаки, а ВСУ несут серьезные потери как в рядах своей армии, так и в технике. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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