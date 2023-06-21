Зеленский признал, что контрнаступление не соответствует ожиданиям

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступательная операция ВСУ продвигается медленнее, чем хотелось бы. Об этом он заявил в интервью британским средствам массовой информации, пишет РИА Новости.

Украинский лидер также сообщил, что вне зависимости от продвижения контрнаступления и его итогов Киев не пойдет на заморозку конфликта.

Ранее в Кремле заявляли, что контрнаступательная операция ВСУ стартовала 4 июня сразу на нескольких направлениях. По информации Москвы, с того времени украинская армия не показала никакого успеха. Российские военные отбивают атаки, а ВСУ несут серьезные потери как в рядах своей армии, так и в технике.