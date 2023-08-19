Путин провёл спецсовещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Российский лидер Владимир Путин провел заседание в штабе группировки войск СВО в Ростове-на-Дону, пишет ТАСС. Он выслушал отчеты начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и другого высокопоставленного офицерского руководства группировки.

Путин не раз посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, где он проводил совещания и заслушивал рапорты военных. Он приезжал в штаб и 31 декабря 2022 года, откуда выступил с новогодним посланием к жителям страны. Еще ранее российский президент приезжал в объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции.