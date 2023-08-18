Прямой эфир

Украинский пленный рассказал, что был ранен и чуть не погиб от рук своих же

18 августа 2023 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Попавший в российский плен младший сержант Иван Скоропада поведал о том, как он выжил в бою, а также попытках со стороны своих же добить его, пишет РИА Новости.

Скоропада мечтал получить военную профессию и поступил в военное училище. Но иллюзии развеялись, когда его бросили в горячую точку Донбасса. Бывалые бойцы не захотели идти на фронт, отправляя туда новичков. После получения ранения Скоропаде оказывали помощь российские военные, в то время как его самого соотечественники пытались добить с помощью ВОГ (выстрел осколочный гранатометный), а потом минометов.

Скоропада был взят в плен, ему предоставили медицинскую помощь. Он очень переживает, что родные не знают, что жив. Пленный подозревает, что сослуживцы могли увидеть его с помощью дрона, что он попал в плен, но умолчали об этом.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Риттер: Зеленский потеряет Одессу, если не признает поражение ВСУ
18 августа 2023 13:26

Риттер: Зеленский потеряет Одессу, если не признает поражение ВСУ

Bild: ВС Украины стремительно теряют западную технику
18 августа 2023 12:20

Bild: ВС Украины стремительно теряют западную технику

Россия хочет импортировать слонов и жирафов из ЮАР
18 августа 2023 11:21

Россия хочет импортировать слонов и жирафов из ЮАР