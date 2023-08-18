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Риттер: Зеленский потеряет Одессу, если не признает поражение ВСУ

18 августа 2023 13:26
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Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может утратить Одессуй, если откажется принять поражение украинских войск, пишет РИА Новости. 

По убеждению Риттера, если украинская сторона отказывается сдаваться, Россия может продолжать наступление и идти на Одессу.

Украина перешла в наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях в июне, но явных результатов не получила. Кураторы Запада явно обескуражены ходом контрнаступления, отмечал лидер России Владимир Путин.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что российские Вооруженные силы научены успешно бороться с поступающей в Киев с Запада боевой техникой, поэтому контратака ВС Украины является безуспешной. Вместе с тем он заметил, что не стоит недооценивать и западную технику, так как есть хорошие образцы.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Скотт Риттер # Дмитрий Медведев

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