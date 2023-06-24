Путин приказал ВС РФ нейтрализовать мятежников и предателей из ЧВК «Вагнер»

Вооруженные силы получили приказ противостоять вооруженному мятежу, а его организаторы будут наказаны, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам России, сообщает РИА Новости.

Он призвал всех граждан, военнослужащих, правоохранительные органы, спецслужбы, а также бойцов и командиров, которые сражаются с противником, объединиться и взять на себя ответственность за судьбу нации. Путин подчеркнул, что любые действия, разрушающие единство, являются предательством против народа и товарищей.

Он заверил, что предатели, подготавливавшие вооруженный мятеж и использующие шантаж и террористические методы, будут наказаны согласно закону и ответят перед народом. Власти уже выдали необходимые приказы Вооруженным силам РФ и другим государственным органам, а также приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности в Москве, Подмосковье и других регионах. Будут предприняты решительные действия для стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где органы гражданского и военного управления фактически заблокированы ЧВК «Вагнер».

Ранее появлялась информация, что Вооруженными силами России якобы наносились удары по тыловым лагерям частной военной компании «Вагнер». Однако сообщения оказались ложными.

Утром в субботу, 24 июня, около 7 часов утра Евгений Пригожин заявил, что под контролем ЧВК «Вагнер» находятся военные объекты Ростовской области, а также аэропорт. В свою очередь, заместитель командующего группировкой российских войск Сергей Суровикин призвал ЧВК подчиниться приказу и решить все мирным путем.