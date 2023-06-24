Западное оружие для Украины заметили у границ Израиля

Так называемая свобода в виде неконтролируемых поставок теперь может обернуться новыми вооруженными конфликтами и ростом числа преступлений. Не раз международное сообщество акцентировало внимание западных политиков на этом. Однако в Европе признавать проблему не спешат. Как и отслеживать использование вооружения Киевом. В итоге боеприпасы оказались в руках бандитов и террористов по всему миру. А в самой Украине и дальше процветает черный рынок оружия.