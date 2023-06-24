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Западное оружие для Украины заметили у границ Израиля

24 июня 2023 08:14
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Оружие, поставляемое Западом Украине, заметили у границ Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал премьер-министр страны. В частности, речь идет о противотанковых средствах, заявил Нетаньяху.

Западное оружие для Украины заметили у границ Израиля-1

Так называемая свобода в виде неконтролируемых поставок теперь может обернуться новыми вооруженными конфликтами и ростом числа преступлений. Не раз международное сообщество акцентировало внимание западных политиков на этом. Однако в Европе признавать проблему не спешат. Как и отслеживать использование вооружения Киевом. В итоге боеприпасы оказались в руках бандитов и террористов по всему миру. А в самой Украине и дальше процветает черный рынок оружия.

# Оружие и боеприпасы # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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