Министерство обороны РФ призвало «Вагнер» не участвовать в мятеже Пригожина

В Министерстве обороны России сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» обманным путем были замешаны в преступной авантюре, и обратились к ним с настоятельным требованием не соглашаться на участие в организации вооруженного мятежа, пишет ТАСС.

Они обратились к бойцам и попросили их связаться с представителями Минобороны РФ или правоохранительных органов, чтобы обеспечить их благополучное возвращение на базы. Агентство отметило, что все позвонившие уже получили помощь и гарантии своей безопасности.

В пятницу в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала появляться информация о нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям частной военной компании. Сообщения об ударах по тыловым лагерям «Вагнера» оказались ложными. Заместитель командующего группировкой российских войск Сергей Суровикин призвал «Вагнер» подчиниться приказу президента и решать проблемы мирным путем.