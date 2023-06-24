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Латвийский депутат пришёл в ужас от цен в магазине – жители тратят в них последние деньги

24 июня 2023 08:34
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Новости Латвии. Магазины фиксируют сверхприбыль, а жители тратят последнее. О дисбалансе в экономике Латвии в интервью местному телеканалу рассказал депутат Виктор Валайнис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийский депутат пришёл в ужас от цен в магазине – жители тратят в них последние деньги-1

По его словам, заходя в магазин, просто приходишь в ужас. Цены на продукты питания в супермаркетах очень высокие даже в сравнении с европейскими. Обратить внимание на проблему Валайнис призвал государство. По мнению политика, отрегулировать стоимость товаров способно только правительство – на государственном уровне. А пока жители испытывают финансовые трудности, магазины наживаются на этом, регистрируя рекордные показатели прибыли.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии

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