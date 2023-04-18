Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Российский лидер Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР, информируют в Кремле.

Президент РФ провел совещание с руководящим военным составом. Путину доложили о ситуации на передовой на Херсонском и Запорожском направлениях. Российский лидер поздравил военных с Пасхой и подарил копии икон.

В Кремле отметили, что рабочие поездки Путина заранее не готовились. В марте 2023 года российский лидер провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, где также заслушал доклады командующих группировками войск о ситуации на фронте.