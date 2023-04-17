Опрос СМИ: 40% литовцев не могут оплатить счета из-за нехватки денег

Новости Литвы. Жизнь литовцев становится все более дорогой. Об этом говорят данные опроса, опубликованные в местных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованию, 35 % респондентов признались, что им не хватает денег на ежедневные расходы. Более 40 % не оплачивают часть счетов в ожидании того времени, когда на это появится возможность. А 38 % вынуждены тратить ранее накопленные сбережения. Однако в правительстве проблемы не увидели и даже нашли позитив в происходящем. Как считают местные власти, люди просто стали больше экономить. А кризис научит заботиться о своем бюджете.