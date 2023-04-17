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​NYT: НАТО начало подготовку к боевым действиям на границах Альянса

17 апреля 2023 14:37
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НАТО готовится к боевым действиям на своих границах на фоне ситуации в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

​NYT: НАТО начало подготовку к боевым действиям на границах Альянса-1

Фото: pixabay

В публикации отмечается, что Североатлантический альянс переходит от стратегии сдерживания путем возмездия к сдерживанию воспрещением. Это означает скопление большего числа военных у границ с Российской Федерацией, углубленную интеграцию военных планов между Штатами и союзниками, выделение дополнительных средств на оборону. НАТО активизирует силы и делает их более видимыми для РФ.

Сообщается, что Альянс перенаправил военные подразделения из разных государств в 8 стран, граничащих с Российской Федерацией. Предполагается еще усиление, отмечается в статье.

# Международная политика

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