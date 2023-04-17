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SpaceX отложила испытательный полёт самой большой ракеты в истории

17 апреля 2023 15:03
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Испытательный полет прототипа корабля Starship, запуск которого планировался в понедельник, 17 апреля, отменен по техпричинам. Об этом сообщила SpaceX, пишет РИА Новости.

Анонсировалось, что Starship компании Илона Маска будет запущен в Техасе, достигнет орбиты нашей планеты и упадет в Тихий океан в районе Гавайских островов. При успешном запуске полет ракеты должен был составить девяносто минут, но перед испытательным стартом обнаружились проблемы с клапаном давления. Когда планируется повторный испытательный запуск, не сообщается.

Космический корабль Starship предназначен для полетов на Марс, он может вместить в себя сто человек. Прототипы корабля уже неоднократно совершали полеты в тестовом режиме, но в пределах земной атмосферы.

# Технологии # Илон Маск

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