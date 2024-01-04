Путин подписал указ о предоставлении гражданства иностранцам в ВС РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранцам, служившим в Вооруженных силах РФ во время специальной военной операции, обращаться за получением российского гражданства. Это право предоставляется также их родственникам. Об этом пишет ТАСС.

Для подачи заявления необходимо предоставить ряд документов, в том числе паспорт, контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, свидетельство о перемене имени или фамилии (при наличии), дактилоскопическую регистрацию. Для родственников заявителей необходимо предоставить медицинские справки об отсутствии факта употребления наркотических средств, психотропных веществ и наличия инфекционных заболеваний, а также справку об отсутствии ВИЧ-инфекции.