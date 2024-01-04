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Во Франции заявили о губительном воздействии антироссийских санкций

04 января 2024 14:54
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Экономику Франции губят антироссийские санкции. Так считает лидер партии «Патриоты». Основной ущерб, по мнению французского политика, нанесен по энергетической отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции заявили о губительном воздействии антироссийских санкций-1

Ограничения в адрес Москвы отозвались ростом цен на отопление и электричество. Экономические последствия санкций убивают Францию, – отметил партиец, который также указал на губительные эффекты текущей экономической политики правительства.

# Санкции

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