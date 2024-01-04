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Латвия планирует выслать почти 800 россиян старше 60 лет

04 января 2024 14:51
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Латвия планирует выслать из страны почти 800 россиян старше 60 лет. Всего же депортация затронет более тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия планирует выслать почти 800 россиян старше 60 лет-1

Об этом рассказали в управлении по делам гражданства и миграции. Там отмечают, что процесс будет сложным и обременительным. Вместе с тем коснется он тех, кто не выполнил требования поправок в законодательстве и не подал документы на получение ВНЖ для проживания в Латвии.

# Международная политика # Новости Латвии

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