Латвия планирует выслать почти 800 россиян старше 60 лет

Латвия планирует выслать из страны почти 800 россиян старше 60 лет. Всего же депортация затронет более тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказали в управлении по делам гражданства и миграции. Там отмечают, что процесс будет сложным и обременительным. Вместе с тем коснется он тех, кто не выполнил требования поправок в законодательстве и не подал документы на получение ВНЖ для проживания в Латвии.