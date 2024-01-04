Разъяренный подсудимый напал на судью в Лас-Вегасе. Она отказала ему в условном сроке. Мужчина решил не ограничиваться словесной атакой и буквально набросился на служительницу Фемиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.