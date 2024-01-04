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Подсудимый напал на судью в Лас-Вегасе

04 января 2024 14:53
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Разъяренный подсудимый напал на судью в Лас-Вегасе. Она отказала ему в условном сроке. Мужчина решил не ограничиваться словесной атакой и буквально набросился на служительницу Фемиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подсудимый напал на судью в Лас-Вегасе-1

Молодого человека обвиняли в нанесении побоев. И хотя адвокат просил минимальное наказание, судья была непреклонна. Теперь понятно, что не зря. Досталось от подсудимого и стоящему рядом приставу. Пострадавших госпитализировали.

# Нападение # Новости США

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