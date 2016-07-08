Путин, Олланд и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Новости Украины. Минские соглашения подлежат неукоснительному выполнению: для этого все причастные стороны должны немедленно приступить к самым интенсивным переговорам.

Таков итог состоявшегося сегодня телефонного общения президентов Путина и Олланда, а также канцлера Германии Меркель.

Лидеры трех стран сошлись на том, что ситуация на Донбассе в настоящий момент резко обострилась и это чревато неконтролируемой эскалацией кровопролития.

Российский лидер призвал сделать все для четкой реализации всех минских договоренностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.