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Путин, Олланд и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

08 июля 2016 18:17
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Новости Украины. Минские соглашения подлежат неукоснительному выполнению: для этого все причастные стороны должны немедленно приступить к самым интенсивным переговорам.

Таков итог состоявшегося сегодня телефонного общения президентов Путина и Олланда, а также канцлера Германии Меркель.

Лидеры трех стран сошлись на том, что ситуация на Донбассе в настоящий момент резко обострилась и это чревато неконтролируемой эскалацией кровопролития.

Российский лидер призвал сделать все для четкой реализации всех минских договоренностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Владимир Путин # Франсуа Олланд # Ангела Меркель # Война в Украине

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