Саммит НАТО открылся в Варшаве: грядёт ли новая «холодная война»?

Новости Польши. В Варшаве несколько часов назад открылся саммит НАТО, где пойдет речь о самом масштабном усилении присутствия сил Альянса со времен холодной войны.

Главными темами здесь станут взаимоотношения НАТО с Россией, а также переброска на восток дополнительных армейских контингентов – по одному батальону, вероятно, будет размещено в Польше и Прибалтике.

Обама пообещал официальной Варшаве тысячу американских солдат. В столицу Польши съехались лидеры стран НАТО – Обама, Меркель, Олланд и другие: в общей сложности, 18 президентов, 21 премьер-министр, 80 министров обороны и иностранных дел.

На время саммита в Варшаве предприняты беспрецедентные меры безопасности. Комплекс зданий, где проходят встречи, обнесен 2,5-метровым забором.

Центр закрыт для движения всех видов транспорта, а значительная часть улиц – еще и для пешеходов. Город наводнен полицией и армейскими патрулями.

Саммит продлится еще и завтра: 9-го июля следует ждать новостей о его основных результатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.