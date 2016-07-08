Фестиваль народного юмора «Автюки»: новые шутки и скамья примирения

Новости Беларуси. За порцией свежего юмора стоит отправиться в белорусские Автюки. Здесь 8 июля стартовал фестиваль народного юмора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем, без острой шутки местная таможня сюда не пропустит. Жители Больших и Малых Автюков, что на Гомельщине, уже не первое десятилетие принимают гостей на своих подворьях. То, что драники здесь вместо сметаны приправляют самыми искрометными шутками, знает каждый, кто хоть раз побывал на празднике.

О том, что «аўцюкі» – белорусы особые, этнографы заговорили ещё лет сто назад. Об их происхождении спорят до сих пор, бесспорна только широта их души. Неуемные оптимисты и весельчаки. Вот наглядная иллюстрация отношения «аўцюка» к высоким трудовым достижениям.

На самом деле жители Автюков работают не меньше, чем шутят. Точнее без шуток здесь и не работают. А свой фестиваль ждут, как второй Новый год, но и про домашние дела помнят до последнего.

Новости для автюков – это, прежде всего, повод для новой шутки. Например, они до сих пор не могут определиться, какие деньги им нравятся больше.

Елена Северын, участник фестиваля:

Людзі нешта сразу прывыклі, як к сваім родненькім. І са старымі не хочуць раставацца, і новыя сільна красівыя.

С 1995 года, когда в Автюках состоялся первый фестиваль народного юмора, воды утекло немало. Как ни странно, жители Малых и Больших Автюков не всегда уживались мирно. Спорили даже за право принимать фестиваль. Отныне этому решили положить конец и открыли скамью примирения.

Пётр Гаркуша, председатель Великоавтюковского сельского Совета:

Решили сделать эту скамью примирения. Два председателя, две деревни. Скамья, видите, как сделана: если захотим отодвинуться, чтобы не позволяла отодвинуться, чтоб мы всегда были вместе.

Для того, чтобы гости фестиваля не увезли скамью с собой, её торжественно прибили к асфальту.

Владимир Липский, основатель фестиваля:

Аўцюкоўцы якраз і даказваюць, што гэта мудрасць народная развіваецца. Яна мае развіццё, як і любы творчы жанр. У гэтым іх сіла.

Автюки – это своеобразные белорусские одесситы. А фестиваль юмора – отличная возможность понять пусть немного наивный, но такой душевный народный белорусский юмор.