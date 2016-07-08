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Расстрел полицейских в Далласе: арестованы трое подозреваемых

08 июля 2016 16:46
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Новости США. В Соединенных Штатах драматически обострился межрасовый конфликт: минувшей ночью он вылился в расстрел полицейских в городе Далласе.

Здесь неизвестные прицельным снайперским огнем убили пятерых и ранили двенадцать блюстителей порядка. Пострадали также двое гражданских.

Лишь под утро удалось задержать двух подозреваемых: один из них сдался, второй отстреливался и это стоило полицейским еще нескольких раненых.

В общей сложности, к настоящему моменту арестованы трое подозреваемых, один убит при задержании.

Власти полагают, что речь идет о тщательно заранее спланированном преступлении, поэтому поиски других заговорщиков продолжаются.

Нападение в Далласе случилось в разгар массовых протестов, которые прокатились по Штатам после недавних инцидентов в Миннесоте и Луизиане. Там полицейские без серьезного повода убили двух афроамериканцев.

# Стрельба в США

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