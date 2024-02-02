Население Польши катастрофически сокращается

За весь прошлый год на свет появились всего 272 тысячи детей, что на 33 тысячи меньше по сравнению с предыдущим, тоже не очень благополучным по этому показателю годом. Это самый низкий уровень рождаемости со времен войны.

Вся эта ситуация угрожает серьезным экономическим и социальным кризисом. Число жителей Польши уже упало ниже 40 миллионов человек. Если ситуация не изменится, то совсем скоро работать в Польше будет некому. Бюджет лишится денег на выплату пенсий и ту же поддержку материнства, детства и других программ. Социологи считают, что эти данные являются красноречивым показателем настроения жительниц страны. Они не хотят заводить ребенка, потому что боятся полного отсутствия защиты со стороны государства.