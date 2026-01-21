FT: заявления главы американского минторга Лютника вызвали переполох на ужине в Давосе

В Давосе заявление министра торговли США Говарда Латника привели к переполоху во время ужина, который организовал временный сопредседатель Всемирного экономического форума Ларри Финк, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

В публикации говорится, что в ходе мероприятия случился переполох после того, как прозвучали воинственные заявления Латника. Присутствующие, как указывает издание, встретили сказанное главой минторга США насмешками, ряд гостей ушли с ужина. Как сообщается, Финк был вынужден призывать собравшихся успокоиться.

Содержание заявлений Латника не приводится.

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