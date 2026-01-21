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Испанские машинисты поездов объявили общенациональную забастовку

21 января 2026 13:35
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Испанские машинисты поездов объявили всеобщую забастовку. Причиной стали недавние железнодорожные аварии, в результате которых за менее чем 48 часов погибли 43 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Испанские машинисты поездов объявили общенациональную забастовку-2

Работники транспорта считают ухудшение состояния железной дороги неприемлемым и требуют принятия срочных мер для исправления ситуации. Профсоюз также будет добиваться возбуждения уголовных дел против специалистов, которые отвечают за обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте.

В Испании за два дня произошли две крупные аварии. 18 января скоростной поезд сошел с рельсов и выехал на соседний путь, где столкнулся с другим составом. Погибли 42 человека. А 20 января в результате крушения электрички погиб машинист.

# Протесты в Испании

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