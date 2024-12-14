Пустовой: выросший на симпсонах политик даже с трибуны ООН не будет отстаивать интересы своего народа

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
Претензии к диктатуре. Крылья союзного Отечества. Чем эта электоральная кампания схожа с той, ковидной и невероятно истеричной? И почему Батька молодец?!
В Беларуси сытое и фестивальное время. Но не сытость и песня объединяют народ, народ должна объединять идеология. Ни один выпуск новостей не обходится без материла о празднике у нас, ухудшении экономической ситуации в Европе, на которую мы всегда равнялись, и военно-политических конфликтах по всему миру. Протесты и свержения. Но сейчас мало делать жизнь страны лучше, надо все объяснять людям. На это постоянно ориентирует Президент.
О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Дожили. Когда о реальности надо рассказывать через виртуальные каналы коммуникации. А ведь мало сказать правду. Правде надо достучаться до сердец и умов. В ложь, фейки мы почему-то охотнее верим, это потому что вокруг нас спокойно и хорошо, а хочется острого. Это ведь отражают даже милицейские сводки. Безопасность на улицах, а растет только число киберпреступлений. Сама же ложь, словно заморская кока-кола, оседает на стенках прозрачного стакана в нашем подсознании. Фейки развенчаны, а осадочек остался. Другое дело – правда, словно родниковая вода, выпил, и следа не осталась.
Любое, любое решение власти теперь надо объяснять. Все начинается с настроений людей, любые волнения. И в Грузии, и в Сирии, и на Тайване. Гениальные западные фабрики мысли гениально поработали с человечеством. Они заставили грезить только о западной модели жизни. Сколько государств они этим разрушили. Грезами. Сколько миллионов судеб сломали. Их бьют, ломают им ноги, рвут собаками – стражи западной демократии – выбрасывают тела в Беларусь, а они все равно сунутся в мир грез. Мигранты разрушенных западом стран.
Политик, выросший на «Симпсонах» и воющий в «стрелялках» за американский флаг, даже с трибуны ООН не будет отстаивать интересы своего народа. А финансист никогда не будет верить в свою промышленность, в свою банковскую систему, в родную науку и образование. Поэтому их капитал и их дети будут там. Их сердца тоже. Пробудить с этой неги комфорта и потребительства способна лишь война. И то не всех.
Обидно, что за тех, кто вел общество не туда, обычно отдуваются Сережки с Малой Бронной и Витьки с Маховой. А наши белорусские Сережки или Витьки либо на шашлыках по выходным, либо на Зыбицкой. Но точно не в окопах. Такая она, белорусская диктатура.
Лукашенко: не надо думать, что мы умные и Бога за бороду взяли, а все вокруг нас, в НАТО, США – дураки. Читайте здесь.
В общем-то, все решает дух народа, но раньше его не портили и не корректировали через гаджеты, они сейчас ближе и чаще с нами, чем самые близкие люди. Со времен Евы надкушенное яблоко еще не приносило столько раздора. А производители этого гаджета свои самые главные дивиденды получают вовсе не от продаж. От разрушений, внедренных через свой идол манипуляции. Вот и приходится не только работать, но и объяснять. Как же прав был Николай Сербский: «Люди немного знали и все понимали, сейчас могут почти все знать, но ничего не понимать».
Пожалуй, ни в одной стране мира нет такого диалога между властями и и людьми. Это белорусская аутентичная традиция общественно-политической жизни. Во-первых, власти нечего скрывать, во-вторых, власть небезразлична к своей государственности. Тон задет Первый. Я сейчас не про всех скопом. Может, у вас есть безразличный председатель райисполкома или клерк с управления. Я про систему.
И хотя бы потому, что сама диктатура воспитала культуру управленцев. Ячеек в иностранных банках у них нет. Поэтому наворованное находят под ванной, на даче или в диване. Дамасская сталь оказалась хрупкой. Но не белорусский Батька. Не побежит. Хотя сейчас, опираясь на сирийские события, враги государства начнут обрабатывать нас с вами и проводить параллели. Еще раз – не побежит.
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