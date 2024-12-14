Пустовой: выросший на симпсонах политик даже с трибуны ООН не будет отстаивать интересы своего народа

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Претензии к диктатуре. Крылья союзного Отечества. Чем эта электоральная кампания схожа с той, ковидной и невероятно истеричной? И почему Батька молодец?!

В Беларуси сытое и фестивальное время. Но не сытость и песня объединяют народ, народ должна объединять идеология. Ни один выпуск новостей не обходится без материла о празднике у нас, ухудшении экономической ситуации в Европе, на которую мы всегда равнялись, и военно-политических конфликтах по всему миру. Протесты и свержения. Но сейчас мало делать жизнь страны лучше, надо все объяснять людям. На это постоянно ориентирует Президент.

О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Дожили. Когда о реальности надо рассказывать через виртуальные каналы коммуникации. А ведь мало сказать правду. Правде надо достучаться до сердец и умов. В ложь, фейки мы почему-то охотнее верим, это потому что вокруг нас спокойно и хорошо, а хочется острого. Это ведь отражают даже милицейские сводки. Безопасность на улицах, а растет только число киберпреступлений. Сама же ложь, словно заморская кока-кола, оседает на стенках прозрачного стакана в нашем подсознании. Фейки развенчаны, а осадочек остался. Другое дело – правда, словно родниковая вода, выпил, и следа не осталась.

Любое, любое решение власти теперь надо объяснять. Все начинается с настроений людей, любые волнения. И в Грузии, и в Сирии, и на Тайване. Гениальные западные фабрики мысли гениально поработали с человечеством. Они заставили грезить только о западной модели жизни. Сколько государств они этим разрушили. Грезами. Сколько миллионов судеб сломали. Их бьют, ломают им ноги, рвут собаками – стражи западной демократии – выбрасывают тела в Беларусь, а они все равно сунутся в мир грез. Мигранты разрушенных западом стран.

Политик, выросший на «Симпсонах» и воющий в «стрелялках» за американский флаг, даже с трибуны ООН не будет отстаивать интересы своего народа. А финансист никогда не будет верить в свою промышленность, в свою банковскую систему, в родную науку и образование. Поэтому их капитал и их дети будут там. Их сердца тоже. Пробудить с этой неги комфорта и потребительства способна лишь война. И то не всех.