В Южной Корее парламент объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю

Парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который 3 декабря установил военное положение, снятое спустя всего несколько часов. Об этом пишет ТАСС. В поддержку объявленного ему импичмента высказались 204 из 300 законодателей, против были 85 человек.

Конституционный суд теперь будет принимать решение об утверждении импичмента или о восстановлении Юн Сок Ёля в должности, что может занять до полугода.

12 декабря Юн Сок Ёль заявил, что будет «бороться до конца», и подчеркнул, что не нарушал закон, поскольку отменил военное положение по просьбе парламента. По мнению оппозиции, причин для введения военного положения не было.