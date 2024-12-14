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В Южной Корее парламент объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю

14 декабря 2024 16:49
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Парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который 3 декабря установил военное положение, снятое спустя всего несколько часов. Об этом пишет ТАСС. В поддержку объявленного ему импичмента высказались 204 из 300 законодателей, против были 85 человек.

Конституционный суд теперь будет принимать решение об утверждении импичмента или о восстановлении Юн Сок Ёля в должности, что может занять до полугода. 

12 декабря Юн Сок Ёль заявил, что будет «бороться до конца», и подчеркнул, что не нарушал закон, поскольку отменил военное положение по просьбе парламента. По мнению оппозиции, причин для введения военного положения не было.

# Международная политика # Южная Корея

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