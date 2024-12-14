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Хаос охватывает всё больше стран! О нарастающем мировом кризисе поговорили эксперты в «САСС уполномочен заявить»

14 декабря 2024 17:13
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Надежда Сасс, ведущая ток-шоу «САСС уполномочен заявить»:
Хаос охватывает все большее количество стран. О нарастающем кризисе в международных отношениях.

Хаос охватывает всё больше стран! О нарастающем мировом кризисе поговорили эксперты в «САСС уполномочен заявить»-2

Арчил Сихарулидзе, политолог:
В Грузии, к сожалению, теперь у нас одни люди в один день пророссийские, во второй день они прозападные.

Хаос охватывает всё больше стран! О нарастающем мировом кризисе поговорили эксперты в «САСС уполномочен заявить»-4

Турал Керимов, советник гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», журналист-международник, востоковед:
Глобальное большинство больше не хочет по-старому. Коллективный Запад не может по-новому. И столкновение этих интересов будет только нарастать.

Хаос охватывает всё больше стран! О нарастающем мировом кризисе поговорили эксперты в «САСС уполномочен заявить»-6

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, декан факультета журналистики БГУ:
Грузия, Украина, Сирия – это все свидетельства того, что Запад готов бороться за свое гегемонистское положение в мире. Просто так они власть не сдадут.

Хаос охватывает всё больше стран! О нарастающем мировом кризисе поговорили эксперты в «САСС уполномочен заявить»-8

Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру:
Страх Божий утерян. Ну, атомная война, в принципе, может быть, половина населения выживет, а может быть, не выживет. Все играют с этими терминами и вещами. Это тоже сам по себе признак большого кризиса.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 15 декабря, в 22:00.

# Международная политика

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