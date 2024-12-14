Хаос охватывает всё больше стран! О нарастающем мировом кризисе поговорили эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, ведущая ток-шоу «САСС уполномочен заявить»:

Хаос охватывает все большее количество стран. О нарастающем кризисе в международных отношениях.

Арчил Сихарулидзе, политолог:

В Грузии, к сожалению, теперь у нас одни люди в один день пророссийские, во второй день они прозападные.

Турал Керимов, советник гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», журналист-международник, востоковед:

Глобальное большинство больше не хочет по-старому. Коллективный Запад не может по-новому. И столкновение этих интересов будет только нарастать.

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, декан факультета журналистики БГУ:

Грузия, Украина, Сирия – это все свидетельства того, что Запад готов бороться за свое гегемонистское положение в мире. Просто так они власть не сдадут.