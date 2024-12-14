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Военкор Поддубный: бойцы РФ ликвидировал майора ВСУ Дупешко

14 декабря 2024 17:01
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Российские военные ликвидировали начальника разведывательного отдела 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко в результате удара российского беспилотника на Покровском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного корреспондента Евгения Поддубного.

«В зоне СВО ликвидирован начальник разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майор Николай Дупешко», – написал oн в Telegram-канале.

Дупешко принимал участие в программе переподготовки офицеров ВСУ по стандартам армии США.

# Международная политика

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