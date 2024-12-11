«Это за гранью правил приличия» – Анатолий Глаз о попытке вербовки белорусского дипломата в Молдове
Шпионский блокбастер развернулся на днях в Кишиневе. Речь о неудавшейся попытке польских спецслужб завербовать белорусского дипломата в Молдове. Эту сделку варшавские «дельцы» оценили ни много ни мало в 100 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это тот случай, когда тайное молниеносно стало явным. Как и незамедлительная реакция белорусского МИДа. 11 декабря сюда вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси, чтобы вручить ноту протеста.
МИД отреагировал на попытку вербовки белорусского дипломата польскими спецслужбами.
Попытку вербовки в белорусском МИДе назвали инцидентом за гранью, который нарушает нормы не только внутреннего законодательства, но и международных правил. Кроме ноты протеста, как сообщили в МИД Беларуси, может последовать и ряд других шагов, над ними сегодня работают. Вся ответственность за последствия таких действий лежит на польской стороне.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:
Нарушается целый ряд норм внутреннего законодательства, целый ряд международных правил. Прямо нарушаются нормы Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Попытка оказания давления или вербовки дипломата – притом столь наглая и откровенная – даже за гранью правил приличия нормального цивилизованного межгосударственного общения.
В действиях сотрудников иностранной спецслужбы содержатся признаки преступления против белорусского государства. Об этом заявил начальник следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек. Ведомство даст ему принципиальную правовую оценку. Также было отмечено, что инцидент – очередная попытка польских спецслужб прикрыть непрофессионализм на фоне ряда провалов агентуры на территории Беларуси.