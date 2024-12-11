«Это за гранью правил приличия» – Анатолий Глаз о попытке вербовки белорусского дипломата в Молдове

Шпионский блокбастер развернулся на днях в Кишиневе. Речь о неудавшейся попытке польских спецслужб завербовать белорусского дипломата в Молдове. Эту сделку варшавские «дельцы» оценили ни много ни мало в 100 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это тот случай, когда тайное молниеносно стало явным. Как и незамедлительная реакция белорусского МИДа. 11 декабря сюда вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси, чтобы вручить ноту протеста. МИД отреагировал на попытку вербовки белорусского дипломата польскими спецслужбами.

Попытку вербовки в белорусском МИДе назвали инцидентом за гранью, который нарушает нормы не только внутреннего законодательства, но и международных правил. Кроме ноты протеста, как сообщили в МИД Беларуси, может последовать и ряд других шагов, над ними сегодня работают. Вся ответственность за последствия таких действий лежит на польской стороне.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Нарушается целый ряд норм внутреннего законодательства, целый ряд международных правил. Прямо нарушаются нормы Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Попытка оказания давления или вербовки дипломата – притом столь наглая и откровенная – даже за гранью правил приличия нормального цивилизованного межгосударственного общения.