Пушков объяснил, почему НАТО не принимает Украину

Североатлантический альянс может прекратить свое существование, если примет Украину в состав. НАТО не готово на такой шаг из-за риска раскола и конфликта с РФ. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.

По его словам, если бы Украина стала членом Альянса, НАТО согласно пятой статье своего устава должно было бы начать войну с Российской Федерацией. В случае отказа Североатлантический альянс не выполнил бы свою задачу и разлетелся бы на куски.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшей перспективе. Он объяснил это тем, что государство не соответствует критериям Альянса, выполнить необходимые условия для принятия в НАТО Киев сейчас не может.