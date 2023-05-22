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Пушков объяснил, почему НАТО не принимает Украину

22 мая 2023 13:31
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Североатлантический альянс может прекратить свое существование, если примет Украину в состав. НАТО не готово на такой шаг из-за риска раскола и конфликта с РФ. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости. 

По его словам, если бы Украина стала членом Альянса, НАТО согласно пятой статье своего устава должно было бы начать войну с Российской Федерацией. В случае отказа Североатлантический альянс не выполнил бы свою задачу и разлетелся бы на куски. 

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшей перспективе. Он объяснил это тем, что государство не соответствует критериям Альянса, выполнить необходимые условия для принятия в НАТО Киев сейчас не может. 

# Международная политика # Алексей Пушков # Олаф Шольц

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