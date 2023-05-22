Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Ее ликвидируют. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.

В операции по ликвидации задействованы Вооруженные силы РФ, погранслужба, Росгвардия и ФСБ. Другие подробности не приводятся.

Гладков: в Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ

Ранее глава Белгородской области проинформировал, что в результате обстрела со стороны ВСУ в понедельник, 22 мая, в Грайворонском округе ранения получили два человека. Гладков рассказал, что атака со стороны Украины по Белгородской области продолжалась несколько часов. В Грайворонском округе сработала система противовоздушной обороны. Часть ракеты упала на территорию частного дома в поселке Антоновка. Взрывотехники и спецслужбы находятся на месте происшествия и обезвреживают боеприпас.

Гладков также сообщил, что в селе Козинка в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся частный дом, еще один сильно поврежден. В населенном пункте Гора-Подол пострадало фермерское хозяйство: загорелась постройка, где хранилось сено. В Грайвороне боеприпасы упали на территорию автотранспортного предприятия, обошлось без повреждений.