Песков: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Министерство обороны России, ФСБ и Пограничная служба РФ доложили российскому президенту о попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Сообщается о начале операции по выводу этих диверсантов с территории страны и их уничтожению. Российские военные и правоохранительные органы обладают необходимыми средствами, чтобы справиться с ситуацией, констатировал пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в Белгородскую область проникли диверсанты, чтобы переключить внимание с Артемовска и минимизировать ситуацию с потерей города Киевом.