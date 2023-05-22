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Песков: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

22 мая 2023 13:18
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Министерство обороны России, ФСБ и Пограничная служба РФ доложили российскому президенту о попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Сообщается о начале операции по выводу этих диверсантов с территории страны и их уничтожению. Российские военные и правоохранительные органы обладают необходимыми средствами, чтобы справиться с ситуацией, констатировал пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в Белгородскую область проникли диверсанты, чтобы переключить внимание с Артемовска и минимизировать ситуацию с потерей города Киевом. 

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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