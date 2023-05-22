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Песков: ДРГ ВСУ прорывались в Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание от Артёмовска

22 мая 2023 12:54
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Украинские диверсанты прорвались в Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание от Артемовска и минимизировать эффект от потери Киевом города. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. 

Песков сообщил, что о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины на территорию области российскому президенту Владимиру Путину доложено. Как ранее сообщалось, ДРГ ВСУ устроили провокацию под Белградом в понедельник, 22 мая. В операции по их выдавливанию с российской территории и ликвидации диверсантов участвуют Вооруженные силы России, сотрудники погранслужбы, Росгвардии и Федеральной службы безопасности. 

# Международная политика # Дмитрий Песков

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