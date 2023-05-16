Боррель предложил запретить индийские бензин и дизель из российской нефти

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Индия рафинирует российскую нефть для продажи в Европе в обход санкций. Он обратился к странам-членам ЕС с просьбой предпринять меры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Боррель подчеркнул, что введенный членами «Большой семерки» (G7) ценовой потолок на российскую нефть дал возможность Индии использовать более дешевое сырье. Глава евродипломатии также выразил недовольство тем, что немалая толика этой нефти теперь попадает обратно в Европу в виде рафинированного топлива. Меры против российской нефти должны быть приняты национальными властями, но он выразил предположение, что ЕС может направить свои усилия против покупателей индийского очищенного топлива, полученного из российской нефти. «Если они продают, значит, кто-то покупает. И мы должны посмотреть, кто покупает», - сказал Боррель.

Санкции против поставок топлива из России вступили в силу 5 февраля 2024 года. Европейский союз запретил ввоз российских нефтепродуктов, а ЕС и страны G7 установили на них ценовой лимит. Тем не менее, для некоторых стран были сделаны исключения из санкций.