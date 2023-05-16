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Инвестор Роджерс: проблемы в экономике США будут при любом исходе президентских выборов

16 мая 2023 09:43
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Независимо от результатов американских президентских выборов в 2024 году, в стране ожидаются серьезные экономические проблемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского инвестора Джима Роджерса.

Он отмечает, что к 2025 году США будут испытывать экономические сложности. По мнению Роджерса, действующий глава государства Джо Байден постарается всеми средствами сохранить власть на очередной срок, но сложившаяся ситуация в экономике может существенно ухудшить его перспективы на переизбрание. 

Экономист заметил, что оба политических лагеря: республиканцы и демократы будут расходовать крупные денежные средства в ходе предвыборной гонки. Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Если победителем станет Байден, то он вступит в свой второй срок в 82-летнем возрасте.

# Экономика # Джо Байден

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