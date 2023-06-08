Пушилин заявил о необходимости полного освобождения Украины

Украинские войска должны быть отодвинуты на дистанцию не менее 500 километров от границы с Россией. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Он считает, что необходимо добиваться полного освобождения всей Украины. При этом Пушилин обратил внимание на потребность определить границу, вероятно, по реке Днепр или другому естественному рубежу, чтобы исключить обстрелы населенных пунктов.

Врио главы ДНР также подчеркнул, что после отхода украинских войск последует пауза, которая будет использована Киевом для перегруппировки и перевооружения.

Пушилин добавил, что выход один – дальнейшее оттеснение украинских Вооруженных сил. Он уточнил, что необходимым условием прекращения конфликта является полное и безоговорочное освобождение Украины.

Врио главы ДНР также констатировал, что они имеют дело с марионеточным украинским режимом, подчиненным Западу, который вовсе не стремится к свободной и процветающей Украине. В этой связи освобождения новых русских регионов в их административных границах уже недостаточно, так как обстрелы со стороны Киева будут продолжаться.