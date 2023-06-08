Кандидат на пост лидера Штатов Роберт Кеннеди-младший заявил, что США превратили Украину в скотобойню. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что по вине Америки умерли сотни тысяч украинцев. З50 тысяч молодых людей, сказал Кеннеди-младший, уточнив, что Пентагон скрывает от американского народа настоящие цифры погибших в Украине во время СВО.

Украина втянута в конфликт с Российской Федерацией. И вина полностью лежит на Вашингтоне, сказал политик. Он объяснил, зачем это Штатам: Америка продвигает свои собственные геополитические цели. Ранее Кеннеди-младший уже высказывался о масштабных потерях Украины. Он озвучивал обвинения в адрес США и Киева на предмет того, что страны умышленно скрывают реальное число жертв этой войны.

