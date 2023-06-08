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Мероприятия межправсовета и Совета глав правительств СНГ проходят в Сочи

08 июня 2023 07:32
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Многополярный мир продолжает формироваться. В качестве самостоятельного центра в нем утверждается Евразийский экономический союз. Заседание межправсовета «пятерки» в широком составе пройдет сегодня, 8 июня, в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия межправсовета и Совета глав правительств СНГ проходят в Сочи-1

Белорусскую делегацию возглавляет Роман Головченко. 10 из 22 вопросов обсудили накануне, оставшиеся рассмотрят во второй половине дня. А перед этим состоится Совет глав правительств СНГ, в его повестке – 17 пунктов. Разговор идет об устранении барьеров, развитии транспортной инфраструктуры, цифровой и климатической повестке, общем электроэнергетическом рынке. Продолжит работу Молодежный форум ЕАЭС и СНГ.

Мероприятия межправсовета и Совета глав правительств СНГ проходят в Сочи-4

Выставка «Евразия – наш дом» в формате отраслевых кластеров показывает достижения в развитии кооперации и экономических связей на Евразийском пространстве.

# Международная политика # Роман Головченко # Фотофакт

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