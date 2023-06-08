Мероприятия межправсовета и Совета глав правительств СНГ проходят в Сочи

Многополярный мир продолжает формироваться. В качестве самостоятельного центра в нем утверждается Евразийский экономический союз. Заседание межправсовета «пятерки» в широком составе пройдет сегодня, 8 июня, в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую делегацию возглавляет Роман Головченко. 10 из 22 вопросов обсудили накануне, оставшиеся рассмотрят во второй половине дня. А перед этим состоится Совет глав правительств СНГ, в его повестке – 17 пунктов. Разговор идет об устранении барьеров, развитии транспортной инфраструктуры, цифровой и климатической повестке, общем электроэнергетическом рынке. Продолжит работу Молодежный форум ЕАЭС и СНГ.