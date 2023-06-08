В Бангладеш из-за жары отменили занятия в школах

Новости Бангладеш. Бангладеш страдает от аномальной жары. Страну накрыла волна теплого воздуха, температура которого намного превысила 40 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бангладеш. Бангладеш страдает от аномальной жары. Страну накрыла волна теплого воздуха, температура которого намного превысила 40 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начальных школах отменили занятия. Из-за огромной нагрузки на электросети начались масштабные отключения электричества. Энергосистема Бангладеш, которая и так страдает из-за отсутствия топлива, практически перестала работать. Это нанесло серьезный удар по экономике. В частности по предприятиям легкой промышленности, на которые приходится 80 % экспорта страны. Синоптики предупреждают, что в ближайшие две недели жара только усилится.