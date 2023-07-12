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Пушилин заявил, что российские силы перешли в наступление на Авдеевском направлении

12 июля 2023 12:53
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ВС России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Он также рассказал о продвижении российских войск на Авдеевском направлении и занятии новых позиций.

Пушилин также отметил, что ситуация на Угледарском направлении остается стабильной, поскольку украинские силы несут серьезные потери, но российские подразделения остаются на своих позициях. В сводке Минобороны РФ указывается, что российские военные ликвидировали значительное количество украинских военнослужащих и военной техники в районах Авдеевки, Спорного, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки.

# Международная политика # Денис Пушилин

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