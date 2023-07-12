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Песков назвал гарантии для Украины от G7 посягательством на безопасность России

12 июля 2023 11:42
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Предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны G7 – это посягательство на безопасность Российской Федерации. Об этом заявил в среду, 12 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует РИА Новости. 

Песков отметил, что принимая такое решение, эти государства игнорируют международный принцип неделимости в плане безопасности. Гарантии от G7, которые касаются Украины, опасны крайне негативными последствиями, сказал официальный представитель Кремля. 

В Кремле также обращают внимание, что внимательно отслеживают ситуацию. В РФ неоднократно напоминали, что стремление Украины в Североатлантический альянс стало одной из причин начала СВО. 

# Международная политика # Дмитрий Песков

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