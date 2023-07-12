Китай заявил, что даст решительный отпор на любые действия НАТО

Дипломатическое представительство КНР при ЕС заявило, что Китай собирается настойчиво добиваться своей независимости и безопасности, а также решительно противостоять каким-либо действиям НАТО, способным нанести ущерб законным правам и интересам Китайской Народной Республики, пишет РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны Альянса согласились совместно бороться с растущим влиянием и наращиванием военной мощи Китая. В заявлении на сайте дипломатической миссии КНР отмечается, что Альянс, будучи продуктом холодной войны, славится своими преступлениями. В заявлении говорится, что Североатлантический блок, являясь продуктом холодной войны, известен своими правонарушениями.

Китай выразил твердое намерение отстаивать свою независимость, права на безопасность и интересы развития, а также противодействовать расширению НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанском регионе.