Сейм Польши призвал и потребовал от Украины признать вину за Волынскую резню

Сейм Польши принял резолюцию в память о жертвах Волынской резни, в которой требует от Украины признания вины, сообщает РИА Новости.

В трагедии погибли более ста тысяч поляков, а еще сотни тысяч людей были вынуждены оставить свои жилища. Как отметили польские депутаты, Сейм намерен чтить память всех пострадавших и эксгумировать останки жертв геноцида.

Кроме того, украинцы, которые противостояли преступлениям, совершенным их соотечественниками, заслуживают особого признания. Польско-украинское объединение должно включать в себя признание вины и почитание памяти жертв Второй мировой войны.