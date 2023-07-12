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Сейм Польши призвал и потребовал от Украины признать вину за Волынскую резню

12 июля 2023 11:20
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Сейм Польши принял резолюцию в память о жертвах Волынской резни, в которой требует от Украины признания вины, сообщает РИА Новости. 

В трагедии погибли более ста тысяч поляков, а еще сотни тысяч людей были вынуждены оставить свои жилища. Как отметили польские депутаты, Сейм намерен чтить память всех пострадавших и эксгумировать останки жертв геноцида.

Кроме того, украинцы, которые противостояли преступлениям, совершенным их соотечественниками, заслуживают особого признания. Польско-украинское объединение должно включать в себя признание вины и почитание памяти жертв Второй мировой войны.

# Международная политика

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