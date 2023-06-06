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Пушилин: ВСУ уничтожили оставленный танк Leopard, чтобы он не попал в руки ВС России

06 июня 2023 10:30
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Украинскими войсками был уничтожен немецкий танк Leopard, чтобы предотвратить его попадание к российским подразделениям. С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости. 

По его информации, украинские танковые войска атаковали и уничтожили подбитый Leopard, когда российские танки попытались вытащить его для изучения. Пушилин также сообщил о крупных силах, которыми противник контратаковал в последние дни, особенно на Угледарском направлении.

По данным Министерства обороны России, за прошедшие сутки группировка «Восток» отбила атаки ВСУ, в результате чего было уничтожено большое количество украинских солдат и техники, в том числе восемь танков Leopard и три колесных танка AMX-10RC.

# Оружие и боеприпасы # Денис Пушилин

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