Немецкое издание Bild изменило заголовок с обвинением России при подрыве Каховской ГЭС

В связи с прорывом плотины Каховской ГЭС немецкое издание Bild первоначально сообщило, что инициатором взрыва была Россия, но затем изменило формулировку на более нейтральную, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент в Twitter этого издания до сих пор фигурирует старый заголовок «Война в Украине: Россия взорвала огромную дамбу», но при переходе по соответствующей ссылке появляется статья с названием «В Украине взорвана огромная дамба».

В статье приводятся мнения обеих сторон: Украинская сторона обвиняет Россию в подрыве дамбы, а Россия заявляет, что разрушение дамбы произошло в результате обстрела, который они считают террористической атакой.

Из-за удара ВСУ по Каховской ГЭС началось затопление, власти вынуждены проводить эвакуацию жителей

В результате ночного обстрела украинской армией была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Предполагается, что удар был осуществлен с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха».

На плотине были повреждены задвижки, но сама дамба, по утверждению главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, не получила повреждений. Сброс воды происходит в избытке. Новая Каховка затоплена, в городском округе была объявлена чрезвычайная ситуация. Население прибрежной зоны эвакуируют.

